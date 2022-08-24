Небензя заявил, что Россия ожидает ответа Праги на слова главы Минобороны Чехии о Дугиной

Он заострил внимание на слова Черноховов, которая заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца. Также, по ее словам, «ночь на 21 августа в России запомнят надолго». Как считает дипломат, подобные заявления являются «открытой поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданского лица».

Также Небензя заявил, что спецслужбы западных стран помогают диверсантам Украины убивать неугодных людей.

