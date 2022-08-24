Небензя заявил, что Россия ожидает ответа Праги на слова главы Минобороны Чехии о Дугиной
Российские власти ожидают, что Прага ответит на слова Глава Минобороны Чехии Яны Черноховой о гибели журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной на наличие признаков поддержки терактов, сообщил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, сообщает РИА Новости.
Он заострил внимание на слова Черноховов, которая заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца. Также, по ее словам, «ночь на 21 августа в России запомнят надолго». Как считает дипломат, подобные заявления являются «открытой поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданского лица».
Также Небензя заявил, что спецслужбы западных стран помогают диверсантам Украины убивать неугодных людей.
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