Небензя заявил, что Россия ожидает ответа Праги на слова главы Минобороны Чехии о Дугиной

Российские власти ожидают, что Прага ответит на слова Глава Минобороны Чехии Яны Черноховой о гибели журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной на наличие признаков поддержки терактов, сообщил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

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Он заострил внимание на слова Черноховов, которая заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца. Также, по ее словам, «ночь на 21 августа в России запомнят надолго». Как считает дипломат, подобные заявления являются «открытой поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданского лица».

Также Небензя заявил, что спецслужбы западных стран помогают диверсантам Украины убивать неугодных людей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УбийстваЧехияВасилий Небензя
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