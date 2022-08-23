В Совфеде назвали «примером двуличия» реакцию Госдепа на убийство Дарьи Дугиной

Как отметил Косачев, Госдеп представил свой «вымученный» комментарий лишь спустя двое суток после убийства Дугиной.

«Образец словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма. По сути такое заявление Госдепа - своего рода индульгенция на теракты украинцев против россиян, что бы там ни было сказано по форме. И потому США, прикрывающие убийц, неминуемо становятся их соучастниками», — указал вице-спикер Совфеда.

Журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля в районе подмосковного поселка Большие Вяземы. В понедельник ФСБ раскрыла убийство, обвинив в совершении преступления гражданку Украины Наталью Вовк. По данным спецслужбы, Вовк следила за Дугиной; после убийства Вовк скрылась в Эстонии, отмечает Газета.ру.

