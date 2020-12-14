Посольство РФ назвало безосновательной попытку США обвинить Москву в хакерских атаках
Посольство России в США прокомментировало информацию американских СМИ о хакерских атаках России на органы государственной власти США.
Дипломаты назвали обвинение безосновательным.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило о том, что группировка хакеров при поддержке правительства иностранного государства получила доступ к системе минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. По данным Washington Post, к взлому причастны российские хакеры, пишет «Газета.ру».
«Россия не проводит "наступательных" операций в виртуальной среде», - завили на странице посольства РФ в Facebook, подчеркнув, что нападения в информационном пространстве «противоречат внешнеполитическим принципам» страны.
В посольстве также напомнили об инициативе президента РФ Владимира Путина по созданию программы мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности.
Ранее норвежские спецслужбы заявили о возможной причастности хакеров из России к кибератаке на систему электронной почты парламента Норвегии в этом году.
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