В Польше допустили, что могут потребовать репарации от России

Польша – «бесконечно враждебное» для России образование, однако возможное поглощение Варшавой «остатков Украины» в чем-то выгодно Москве. Об этом ранее заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик напомнил, что Варшава уже потребовала от Германии репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. По мнению Медведева, в дальнейшем польские власти предъявят Франции и ФРГ счет за «сдерживание России», требуя отторжения территорий в свою пользу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

