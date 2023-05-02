В Польше допустили, что могут потребовать репарации от России

Польша может потребовать репарации от России, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times.

По его словам, как только в этом вопросе будет достигнуто соглашение с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссий с Россией.

В Польше заявили о шаге к объединению с Украиной

Польша – «бесконечно враждебное» для России образование, однако возможное поглощение Варшавой «остатков Украины» в чем-то выгодно Москве. Об этом ранее заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик напомнил, что Варшава уже потребовала от Германии репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. По мнению Медведева, в дальнейшем польские власти предъявят Франции и ФРГ счет за «сдерживание России», требуя отторжения территорий в свою пользу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры