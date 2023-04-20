Пригожин предложил помощь в урегулировании конфликта в Судане
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что готов стать посредником в переговорах между главой переходного военного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования Мухаммедом Дагло (Хаметти).
В открытом письме, которое опубликовала пресс-служба бизнесмена, он напомнил, что долгое время был связан с Суданом и является кавалером Ордена Республики Суда и Ордена Двух Нилов.
«ООН и многие другие хотят крови суданцев, а я хочу мира для суданского народа. То, что сейчас происходит в Судане, это не то, ради чего мы обучали суданцев держать оружие», - подчеркнул Пригожин.
Он добавил, что всегда готов оказать помощь Судану и попросил предоставить ему возможность «за свои средства» направить в страну самолёты с гуманитарной помощью.
Ранее Пригожин в открытом письме государственному секретарю США Энтони Блинкену заявил, что американским властям следует отказаться от попытки политического влияния в Африке, поддержав вместо этого усилия ЧВК, став инвестором проекта «Вагнер. Безопасная Африка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru