Посольство попросило Россию расследовать нарушение прав граждан Китая на границе
Посольство Китая в Москве потребовало расследования инцидента с «нарушением прав» нескольких граждан КНР на границе России и Казахстана. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в социальной сети WeChat.
В посольстве отметили, что 29 июля РФ отказала во въезде пяти гражданам Китая, пытавшимся на автомобиле пересечь границу, их туристические визы были аннулированы. Российская сторона приняла такое решение, поскольку указанная в заявлении при получении визы цель поездки граждан «не совпадала с реальной ситуацией», что нарушает нормы законодательства РФ.
«Посольство потребовало от России незамедлительно расследовать причины произошедшего и принять активные меры, максимальные усилия для того, чтобы устранить негативные последствия данного инцидента», — отметили в дипмиссии КНР.
Сотрудники ведомства обратились в компетентные государственные органы РФ. Российская сторона назвала инцидент единичным случаем и заявила о готовности принимать граждан Китая «на недискриминирующей основе».
Между тем генконсульство КНР анонсировало открытие визового центра Китая в Санкт-Петербурге, ведомство начнет работу 8 августа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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