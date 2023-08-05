Посольство попросило Россию расследовать нарушение прав граждан Китая на границе

В посольстве отметили, что 29 июля РФ отказала во въезде пяти гражданам Китая, пытавшимся на автомобиле пересечь границу, их туристические визы были аннулированы. Российская сторона приняла такое решение, поскольку указанная в заявлении при получении визы цель поездки граждан «не совпадала с реальной ситуацией», что нарушает нормы законодательства РФ.

«Посольство потребовало от России незамедлительно расследовать причины произошедшего и принять активные меры, максимальные усилия для того, чтобы устранить негативные последствия данного инцидента», — отметили в дипмиссии КНР.

Сотрудники ведомства обратились в компетентные государственные органы РФ. Российская сторона назвала инцидент единичным случаем и заявила о готовности принимать граждан Китая «на недискриминирующей основе».

Между тем генконсульство КНР анонсировало открытие визового центра Китая в Санкт-Петербурге, ведомство начнет работу 8 августа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

