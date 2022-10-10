Посольство Казахстана призвало казахских подданных покинуть Украину

Казахстанское посольство в Украине посоветовало согражданам по возможности выехать с территории Украины. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства.

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Гражданам Казахстана также порекомендовали воздержаться от поездок на Украину из-за участившихся обстрелов гражданской инфраструктуры и гособъектов. Находящихся в стране казахских подданных попросили не пренебрегать сигналами тревоги и находиться в укрытиях.

Ранее посольство США также порекомендовало американским гражданам покинуть Украину. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПосольствоУкраинаКазахстан
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