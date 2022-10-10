Посольство Казахстана призвало казахских подданных покинуть Украину

Гражданам Казахстана также порекомендовали воздержаться от поездок на Украину из-за участившихся обстрелов гражданской инфраструктуры и гособъектов. Находящихся в стране казахских подданных попросили не пренебрегать сигналами тревоги и находиться в укрытиях.

Ранее посольство США также порекомендовало американским гражданам покинуть Украину. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

