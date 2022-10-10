МККК сворачивает работу на Украине

Ранее посольство США в Киеве предупредило своих граждан о необходимости срочно покинуть территорию Украины. Об этом говорится в сообщении дипмиссии об угрозе безопасности, которое было опубликовано на сайте Госдепартамента США. Посольство призвало американских граждан спрятаться в укрытиях на месте и покинуть Украину, используя частный наземный транспорт, когда это будет безопасно.



