МККК сворачивает работу на Украине
Международный комитет Красного Креста (МККК) принял решение временно свернуть свою деятельность на территории Украины. Как сообщает агентство Reuters, в ответ на соответствующий запрос, в пресс-службе МККК пояснили, что команды организации приостановили работу на Украине «по соображениям безопасности».
Ранее посольство США в Киеве предупредило своих граждан о необходимости срочно покинуть территорию Украины. Об этом говорится в сообщении дипмиссии об угрозе безопасности, которое было опубликовано на сайте Госдепартамента США. Посольство призвало американских граждан спрятаться в укрытиях на месте и покинуть Украину, используя частный наземный транспорт, когда это будет безопасно.
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