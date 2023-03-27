Посольство Израиля в США закрылось в знак протеста против судебной реформы

Посольство Израиля в США приостановило свою работу в знак протеста против судебной реформы. Об этом сообщил пресс-атташе диппредставительства Элад Стромайер.

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Он не уточнил возобновление работы посольства, а также добавил, что консульские услуги временно не будут оказываться.

Строймайер добавил, что решение о приостановке работы было принято после обращения крупнейшего профсоюза, призвавшего всех госслужащих бастовать против скандального законопроекта.

Ранее израильский политолог Саймон Ципис в беседе с НСН заявил, что сложившийся в стране кризис может привести к падению правительства нынешнего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

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