Посольство Израиля в США закрылось в знак протеста против судебной реформы

Он не уточнил возобновление работы посольства, а также добавил, что консульские услуги временно не будут оказываться.

Строймайер добавил, что решение о приостановке работы было принято после обращения крупнейшего профсоюза, призвавшего всех госслужащих бастовать против скандального законопроекта.

Ранее израильский политолог Саймон Ципис в беседе с НСН заявил, что сложившийся в стране кризис может привести к падению правительства нынешнего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

