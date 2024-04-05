Посольство Израиля в Риме закрыли по соображениям безопасности

Решение было принято после того, как власти Ирана заявили неминуемом возмездии после атаки ВВС Израиля на диппредставительство Исламской республики в Дамаске.

Как отмечается, инициатива о приостановке работы посольства исходила от израильских дипломатов.

После угроз, прозвучавших из Тегерана, Армия обороны Израиля увеличила призыв военнослужащих из числа резервистов для частей ПВО.

Ранее Израиль опроверг сообщения о закрытии посольств из-за угроз Ирана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

