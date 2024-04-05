Посольство Израиля в Риме закрыли по соображениям безопасности
Израильское посольство в Риме временно закрыли из-за опасений, связанных с безопасностью дипломатов, сообщает агентство LaPresse.
Решение было принято после того, как власти Ирана заявили неминуемом возмездии после атаки ВВС Израиля на диппредставительство Исламской республики в Дамаске.
Как отмечается, инициатива о приостановке работы посольства исходила от израильских дипломатов.
После угроз, прозвучавших из Тегерана, Армия обороны Израиля увеличила призыв военнослужащих из числа резервистов для частей ПВО.
Ранее Израиль опроверг сообщения о закрытии посольств из-за угроз Ирана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru