Посольство Израиля в Риме закрыли по соображениям безопасности

Израильское посольство в Риме временно закрыли из-за опасений, связанных с безопасностью дипломатов, сообщает агентство LaPresse.

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Решение было принято после того, как власти Ирана заявили неминуемом возмездии после атаки ВВС Израиля на диппредставительство Исламской республики в Дамаске.

Как отмечается, инициатива о приостановке работы посольства исходила от израильских дипломатов.

После угроз, прозвучавших из Тегерана, Армия обороны Израиля увеличила призыв военнослужащих из числа резервистов для частей ПВО.

Ранее Израиль опроверг сообщения о закрытии посольств из-за угроз Ирана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
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