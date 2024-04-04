СМИ: Иран может атаковать Израиль в ближайшие 48 часов

Иран в течение ближайших 48 часов может ударить по Израилю. Информация об этом появилась на портале Israelinfo со ссылкой на данные Центрального разведывательного управления США. Также в качестве источников приводятся действующие американские официальные лица и находящиеся в отставке.

Атака может быть предпринята в ответ на авиаудар ВВС Израиля по зданию консульства Исламской республики в Дамаске. В результате погибли 11 человек, в том числе высокопоставленный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции. По информации Voxnews, Тегеран применит для атаки Израиля сотни беспилотных аппаратов и ракет.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о призыве резервистов для усиления противовоздушной обороны на фоне угроз со стороны Ирана. США опасаются, новый поворот в развитии обстановки может стать новым витком эскалации в регионе.

