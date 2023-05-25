Посол заявил, что речи о поставках боеприпасов из КНДР в Россию не идет
Речи о поставках в Россию боеприпасов из Северной Кореи не идет. Об этом заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью РИА Новости.
Ранее газета New York Times, сославшись на рассекреченные данные американской разведки, сообщила, что РФ якобы закупает у КНДР «миллионы артиллерийских снарядов и ракет».
Как отметил дипломат, в Северной Корее сложилась «фактически предвоенная» обстановка.
«Накопленные арсеналы вот-вот (не дай, конечно, Бог!) могут потребоваться именно здесь. О какой поставке снарядов куда бы то ни было еще может идти речь?» — указал Мацегора.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявления властей Южной Кореи о готовности поставить оружие Украине. Политик намекнул на возможную передачу КНДР современного российского вооружения, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ предотвратила теракт против объектов ядерной энергетики в России
- Экс-советник Кучмы исключил контрнаступление ВСУ в 2023 году
- Аксенов: В Крыму за ночь нейтрализовали шесть беспилотников
- СМИ: В США заявили о причастности украинских спецслужб к атаке на Кремль
- Один человек погиб в ДТП со скорой помощью на юго-западе Москвы
- Посол заявил, что речи о поставках боеприпасов из КНДР в Россию не идет
- СМИ: Зеленский мог потерять контроль над Украиной
- Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь
- СМИ: на Херсонском направлении насчитывается 500 иностранных наемников
- Минобороны: «Солнцепек» поразил опорные пункты ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru