Посол заявил, что речи о поставках боеприпасов из КНДР в Россию не идет

Ранее газета New York Times, сославшись на рассекреченные данные американской разведки, сообщила, что РФ якобы закупает у КНДР «миллионы артиллерийских снарядов и ракет».

Как отметил дипломат, в Северной Корее сложилась «фактически предвоенная» обстановка.

«Накопленные арсеналы вот-вот (не дай, конечно, Бог!) могут потребоваться именно здесь. О какой поставке снарядов куда бы то ни было еще может идти речь?» — указал Мацегора.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявления властей Южной Кореи о готовности поставить оружие Украине. Политик намекнул на возможную передачу КНДР современного российского вооружения, напоминает телеканал «360».

