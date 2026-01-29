В МИД заявили, что НАТО фактически готовится к конфликту с Россией

НАТО фактически готовится к конфликту с Россией, считает директор департамента европейских проблем российского МИД Владислав Масленников. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Дипломат указал, что во всех доктринальных документах альянса Россия названа наиболее значительной и прямой угрозой безопасности блока и останется таковой на долгосрочную перспективу, «причем даже в случае разрешения украинского конфликта».

«Исходя из этого, НАТО фактически ведет подготовку к возможному конфликту с Россией: увеличивает военные расходы, наращивает... потенциалы по периметру наших границ, разворачивает все новые миссии и операции на востоке Европы», - заявил Масленников.

Ранее дипломат сообщил, что НАТО прекратила сотрудничество с Россией, оставив только канал для экстренных контактов, пишет «Свободная пресса».

