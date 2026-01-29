В МИД заявили, что НАТО фактически готовится к конфликту с Россией
НАТО фактически готовится к конфликту с Россией, считает директор департамента европейских проблем российского МИД Владислав Масленников. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Дипломат указал, что во всех доктринальных документах альянса Россия названа наиболее значительной и прямой угрозой безопасности блока и останется таковой на долгосрочную перспективу, «причем даже в случае разрешения украинского конфликта».
«Исходя из этого, НАТО фактически ведет подготовку к возможному конфликту с Россией: увеличивает военные расходы, наращивает... потенциалы по периметру наших границ, разворачивает все новые миссии и операции на востоке Европы», - заявил Масленников.
Ранее дипломат сообщил, что НАТО прекратила сотрудничество с Россией, оставив только канал для экстренных контактов, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Коц объяснил, почему СВО не закончится в 2026 году
- В МИД заявили, что НАТО фактически готовится к конфликту с Россией
- Жесткая конкуренция: Россия поборется за нефтяной рынок Сирии
- Третья «Лужа» Басты: Что стоит за новым стадионным рекордом 2026 года
- Роспотребнадзор: Завозных случаев вируса Нипах в РФ нет
- Поможет в карьере: Что изменит новая система высшего образования
- В Хабаровске при пожаре на ТЭЦ-3 погибли два человека
- Губерниев призвал не требовать «золота» от россиян на Играх-2026 в Италии
- Как вырастут цены на гостевые дома из-за государственного реестра
- СМИ: Задержанной в Австралии россиянке Королевой отказали в освобождении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru