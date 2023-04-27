Посол Турции: Румыния закупит 18 беспилотников Bayraktar

Размещенным в Польше и Румынии контингентам армии США приказали не атаковать российские войска первыми. Об этом ранее написал американский журналист Сеймур Херш. Журналист сообщил, что бригада 82-й воздушно-десантной дивизии проходит обучение в Польше рядом с украинской границей. В Румынии США развернули силы 101-й бригады, уточнил Херш, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

