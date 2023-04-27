Посол Турции: Румыния закупит 18 беспилотников Bayraktar
Румыния закупит у Турции 18 беспилотников Bayraktar за 321 миллион долларов, сообщил посол Турции в Бухаресте Озгур Киванч Алтан в Twitter.
Он назвал этот шаг признаком стратегического партнерства страны с Румынией.
«Румыния, друг, черноморский сосед и союзник НАТО», - заключил посол.
Размещенным в Польше и Румынии контингентам армии США приказали не атаковать российские войска первыми. Об этом ранее написал американский журналист Сеймур Херш. Журналист сообщил, что бригада 82-й воздушно-десантной дивизии проходит обучение в Польше рядом с украинской границей. В Румынии США развернули силы 101-й бригады, уточнил Херш, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru