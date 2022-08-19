Посол Таварес: Индонезия готова организовать на G20 встречу Путина и Байдена

Индонезия готова организовать в рамках саммита G20, который пройдет в ноябре на острове Бали, встречу глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена в случае их очного участия и интереса к этому, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Индонезии в РФ Хосе Тавареса.