Посол США призвал сербов забыть прежние обиды на НАТО
Посол США в Сербии Кристофер Хилл выразил соболезнования семьям погибших при бомбардировках НАТО 1999 года и призвал сербов забыть свои обиды ради «лучшего будущего». Об этом он написал в своем личном Twitter-аккаунте.
Хилл уверен, что сербы никогда не смогут вычеркнуть из своей памяти произошедшее, но они «достаточно сильны, чтобы забыть о своих обидах». Политик назвал непоколебимым партнерство Штатов и Сербии.
«Вместе мы можем построить лучшее будущее, которое сербский народ заслуживает и хочет для будущих поколений», - отметил посол.
Ранее Евросоюз пообещал Сербии и Косово инвестиции за нормализацию отношений.
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