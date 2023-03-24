Посол США призвал сербов забыть прежние обиды на НАТО

Хилл уверен, что сербы никогда не смогут вычеркнуть из своей памяти произошедшее, но они «достаточно сильны, чтобы забыть о своих обидах». Политик назвал непоколебимым партнерство Штатов и Сербии.

«Вместе мы можем построить лучшее будущее, которое сербский народ заслуживает и хочет для будущих поколений», - отметил посол.

Ранее Евросоюз пообещал Сербии и Косово инвестиции за нормализацию отношений.

