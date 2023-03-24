Посол США призвал сербов забыть прежние обиды на НАТО

Посол США в Сербии Кристофер Хилл выразил соболезнования семьям погибших при бомбардировках НАТО 1999 года и призвал сербов забыть свои обиды ради «лучшего будущего». Об этом он написал в своем личном Twitter-аккаунте.

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Хилл уверен, что сербы никогда не смогут вычеркнуть из своей памяти произошедшее, но они «достаточно сильны, чтобы забыть о своих обидах». Политик назвал непоколебимым партнерство Штатов и Сербии.

«Вместе мы можем построить лучшее будущее, которое сербский народ заслуживает и хочет для будущих поколений», - отметил посол.

Ранее Евросоюз пообещал Сербии и Косово инвестиции за нормализацию отношений.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:НАТОСербия

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