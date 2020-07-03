Посол США объяснил отсутствие СССР в числе победителей в твите о Второй мировой войне

По словам Салливана, он не понимает реакции, которая возникла на это сообщение. Якобы США не понимают роли СССР в победе над фашизмом.

«Если бы это было так, то, боюсь, мне бы пришлось приносить извинения не только России, но и Канаде, Французским свободным силам, польским эскадрильям в составе ВВС Великобритании. В этом сообщении не упоминается множество других стран», — заявил посол.

В январе американское посольство в Дании признало ошибку в публикации, посвященной освобождению нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Изначально дипломаты объявили об освобождении лагеря войсками США, после чего в посольстве России в США назвали эту публикацию «бесстыдным переписыванием истории».

В мае российское посольство в США обратилось к Вашингтону с призывом не реализовать программы, искажающие исторические факты и фактически переписывающие истории победы в Великой Отечественной войне.



