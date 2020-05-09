Белый дом назвал победителями нацизма США и Великобританию

Белый дом заявил, что победителями нацизма во Второй мировой войне стали США и Великобритания. Об этом говорится в поздравление с победой, которое было опубликовано на странице администрации в Twitter.

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«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Такую позицию США раскритиковал рэпер Тимати, передает Ura.ru.

Российское посольство в США 1 мая обратилось к Вашингтону с призывом не реализовать программы, искажающие исторические факты и фактически переписывающие истории победы в Великой Отечественной войне. Накануне условия одной из таких программ были размещены на сайте дипломатической миссии США в Венгрии.


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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:СшаВторая Мировая Война
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