«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Такую позицию США раскритиковал рэпер Тимати, передает Ura.ru.

Российское посольство в США 1 мая обратилось к Вашингтону с призывом не реализовать программы, искажающие исторические факты и фактически переписывающие истории победы в Великой Отечественной войне. Накануне условия одной из таких программ были размещены на сайте дипломатической миссии США в Венгрии.



