Белый дом назвал победителями нацизма США и Великобританию
Белый дом заявил, что победителями нацизма во Второй мировой войне стали США и Великобритания. Об этом говорится в поздравление с победой, которое было опубликовано на странице администрации в Twitter.
«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Такую позицию США раскритиковал рэпер Тимати, передает Ura.ru.
Российское посольство в США 1 мая обратилось к Вашингтону с призывом не реализовать программы, искажающие исторические факты и фактически переписывающие истории победы в Великой Отечественной войне. Накануне условия одной из таких программ были размещены на сайте дипломатической миссии США в Венгрии.
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