Новости за ночь: Российское посольство обвинило Госдеп в переписывании истории Победы

В частности, в описании конкурса, организованного Госдепом и посвященного 75-летию победы во Второй мировой войне, претендентам предлагалось сконцентрироваться, помимо прочего, на историях конкретных людей и устных свидетельствах, «включая акты гуманизма и сопротивления, а также жестокости и сотрудничества в разгар Холокоста и Второй мировой войны, и под тиранией Советского Союза».

«75-ю годовщину Великой Победы госдепартамент предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю. Предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победе над нацизмом, прекращении Холокоста. Призываем американскую сторону отказаться от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ», - говорится на официальной странице российского посольства в Facebook.

