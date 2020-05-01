Новости за ночь: Российское посольство обвинило Госдеп в переписывании истории Победы
Российское посольство в США обратилось к Вашингтону с призывом не реализовать программы, искажающие исторические факты и фактически переписывающие истории победы в Великой Отечественной войне. Накануне условия одной из таких программ были размещены на сайте дипломатической миссии США в Венгрии.
В частности, в описании конкурса, организованного Госдепом и посвященного 75-летию победы во Второй мировой войне, претендентам предлагалось сконцентрироваться, помимо прочего, на историях конкретных людей и устных свидетельствах, «включая акты гуманизма и сопротивления, а также жестокости и сотрудничества в разгар Холокоста и Второй мировой войны, и под тиранией Советского Союза».
«75-ю годовщину Великой Победы госдепартамент предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю. Предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победе над нацизмом, прекращении Холокоста. Призываем американскую сторону отказаться от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ», - говорится на официальной странице российского посольства в Facebook.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru