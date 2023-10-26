Посол: Россияне с гражданством Израиля подлежат мобилизации

По словам дипломата, на службу уже призвали «тысячи» обладателей двойного гражданства.

«Они граждане Израиля, на них распространяется все, что распространяется на любого гражданина израильского. Так что, если им пришла повестка по мобилизации, они идут», — подчеркнул посол.

Бен Цви напомнил, что в армии должны служить все в возрасте от 18 лет, при этом граждан других стран без израильского гражданства призывать не будут.

Ранее Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта и начала обстрелов со стороны сектора Газа мобилизовал 300 тысяч резервистов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

