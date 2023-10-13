Уехавших в Израиль репатриантов из России мобилизуют на общих основаниях
Израильский посол в Москве Александр Бен Цви в интервью RTVI заявил, что мужчины и женщины Израиля обязаны служить в армии, когда им исполняется 18 лет.
По его словам, переехавшие в страну россияне, имеющие гражданство Израиля, также могут быть призвать в армию в связи с конфликтом вокруг сектора Газа.
«Статистики по репатриантам из России у нас не делают. Это не имеет смысла. Гражданин Израиля — он гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал», — подчеркнул посол.
Он также добавил, что у него нет информации о том, сколько россиян уже призваны как резервисты.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) переходит к полноценному наступлению на сектор Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru