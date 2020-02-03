Посол: Российские журналисты в ЦАР нарушили множество законов

По словам посла, журналисты прибегли к подлогу документов, чтобы преследовать свои цели в ЦАР. Кроме того, он подчеркнул, что россияне пытались проникнуть на секретный военный объект, а также осуществили незадекларированный ввоз съемочной техники. При этом Титоренко отметил, что убийц российских журналистов в ЦАР пока не нашли. Предположительно, ими могли быть выходцы из других стран – там они и могли скрыться.

Как напоминает НСН, российские журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев погибли в ЦАР 30 июля 2018 года. Там они снимали документальный фильм о работе частных военных компаний. По имеющимся данным, машину с россиянами остановили неизвестные и попросили отдать все, что у них есть. После того как журналисты отказались выполнить эти требования, их застрелили, отмечает телеканал 360. Следственный комитет возбудил уголовное дело и считает мотивом убийства грабеж.

Журналист Максим Шевченко, который выдвигал свою версию случившегося, в беседе с НСН заявил о несостоятельности выводов Следственного комитета.

«Если он [Игорь Краснов] знает, какой был мотив, тогда он знает, кто их убил. Как можно говорить о мотиве, если он не знает, кто их убил? Если есть версия, тогда можно говорить о мотиве. После полутора лет следствия выдавать такую версию как «могли быть» - странно. Мне это кажется абсолютно неудобоваримой работой Следственного комитета, она кажется позорной и постыдной», - сказал собеседник НСН.

