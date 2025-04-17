Энергетик Юшков назвал абсурдом возможный отказ Киргизии от российского газа
Отказ Киргизии от российского газа не окажет на Россию существенного влияния. Об этом NEWS.ru заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Комментируя слова главы МИД республики Жээнбека Кулубаева об альтернативном маршруте поставок в страну газа в обход России, он указал, что Москва не держится за рынок Киргизии.
Эксперт пояснил, что Бишкек покупает российский газ по себестоимости, а это значит, что ни «Газпром», ни федеральный бюджета никакого заработка фактически не имеют.
«А пугать Россию тем, что они откажутся от российского газа, и думать, что это инструмент политического давления на Москву, абсурдно», - заключил Юшков.
Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз не исключает разрыва контрактов на поставку российского газа, сообщает RT.
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