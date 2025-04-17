Энергетик Юшков назвал абсурдом возможный отказ Киргизии от российского газа

Комментируя слова главы МИД республики Жээнбека Кулубаева об альтернативном маршруте поставок в страну газа в обход России, он указал, что Москва не держится за рынок Киргизии.

Эксперт пояснил, что Бишкек покупает российский газ по себестоимости, а это значит, что ни «Газпром», ни федеральный бюджета никакого заработка фактически не имеют.

«А пугать Россию тем, что они откажутся от российского газа, и думать, что это инструмент политического давления на Москву, абсурдно», - заключил Юшков.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз не исключает разрыва контрактов на поставку российского газа, сообщает RT.

