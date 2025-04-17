Шаман назвал Крещение Руси важнейшей датой в российской истории

Еще одно основополагающее событие, по мнению исполнителя, — образование Руси князем Рюриком. При этом Шаман отметил, что сомневается в том, что Рюрик — варяжский князь.

«Как можно чужака призывать править? Это момент, [доказывающий], что история переписывалась», — добавил певец.

Шаман указал на то, что «интересные вещи» происходили на Руси и до Рюрика. Чтобы узнать о них больше, нужно изучать исторические архивы, подчеркнул он.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Шаман представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

