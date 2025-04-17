Шаман назвал Крещение Руси важнейшей датой в российской истории
Крещение Руси (988 год) стало одним из важнейших событий в российской истории. Об этом перед открытым уроком музыки «Звуки родного края» в «Физтех-лицее» имени П.Л. Капицы заявил российский певец Ярослав Дронов (известен как Шаман) в интервью NEWS.ru.
Еще одно основополагающее событие, по мнению исполнителя, — образование Руси князем Рюриком. При этом Шаман отметил, что сомневается в том, что Рюрик — варяжский князь.
«Как можно чужака призывать править? Это момент, [доказывающий], что история переписывалась», — добавил певец.
Шаман указал на то, что «интересные вещи» происходили на Руси и до Рюрика. Чтобы узнать о них больше, нужно изучать исторические архивы, подчеркнул он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Шаман представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».
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