Посол РФ: Запад шантажом пытается заставить Турцию присоединиться к антироссийским санкциям
Запад любыми средствами, в том числе жестким шантажом, пытается заставить Турцию присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью газете Dünya.
Дипломат рассказал, что турецкий бизнес получает от западных партнеров некие письма и телефонные звонки, касающиеся западных санкций против РФ. По словам Ерхова, требования по введению ограничений уже выдвинуты «теми, кто, не стесняясь ... пытается заставить Турцию присоединиться к наложенным на нас санкциям».
«Россия не одобряет такие действия, никому не нравятся такие методы. Но, конечно, решение не за нами, его будет принимать Турция, ее правительство, бизнесмены и народ», — подчеркнул посол.
Между тем новые ограничения против России ввела Новая Зеландия, напоминает Ura.ru. Санкции касаются 14 россиян и семи организаций, в том числе ряда предприятий оборонного сектора и СМИ, пишет «Свободная пресса».
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