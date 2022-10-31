Посол РФ: Запад шантажом пытается заставить Турцию присоединиться к антироссийским санкциям

Дипломат рассказал, что турецкий бизнес получает от западных партнеров некие письма и телефонные звонки, касающиеся западных санкций против РФ. По словам Ерхова, требования по введению ограничений уже выдвинуты «теми, кто, не стесняясь ... пытается заставить Турцию присоединиться к наложенным на нас санкциям».

«Россия не одобряет такие действия, никому не нравятся такие методы. Но, конечно, решение не за нами, его будет принимать Турция, ее правительство, бизнесмены и народ», — подчеркнул посол.

Между тем новые ограничения против России ввела Новая Зеландия, напоминает Ura.ru. Санкции касаются 14 россиян и семи организаций, в том числе ряда предприятий оборонного сектора и СМИ, пишет «Свободная пресса».

