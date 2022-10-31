Посол России в Турции заявил, что не выполняются обещания по зерновой сделке

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что Москва не видит выполнения обещаний по облегчению поставок российской продукции по зерновой сделке.

Дипломат указал, что из Украины вывезено было за это время 8,5 миллионов тонн зерна. Для России серьезных изменений нет.

«Мы поставляем ряд продуктов на международный рынок, в том числе в Турцию, которая традиционно закупает у нас большое количество зерна. Но мы не видим выполнения данных нам обещаний относительно облегчения наших поставок», - цитирует Ерхова РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Dünya.

Ерхов также отметил, что России не может получать платежи за товары, которые были поставлены. Существуют препятствия для экспорта удобрений через европейские страны, порты в Европе для российских судов закрыты из-за санкций.

Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя. Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны РФ.



