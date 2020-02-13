Посол РФ в Турции заявил об угрозах в свой адрес
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил об угрозах в свой адрес из-за эскалации ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Ерхова, ситуация в Идлибе стала причиной антироссийского настроения в турецких социальных сетях. Он подчеркнул жестокость комментариев на социальных платформах и отсутствие логики у их авторов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и действующих вместе с его армией российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе. Однако президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский рассказал НСН, что Анкара боится войны с Россией.
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