МИД РФ отверг обвинения Эрдогана в атаках на жителей в Идлибе

Россия однозначно отвергает обвинения со стороны Анкары в ударах по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб. С таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. При этом она признала наличие разногласий между Россией и Турцией по ряду проблемных вопросов.

Захарова отметила, что эти темы были предметом обсуждения экспертов, которые на днях вернулись из Турции. Представитель МИД не исключила, что в ближайшее время состоятся ещё контакты с турецкой стороной для прояснения и детализации всех сложностей. После чего будет сделано специальное заявление.

Мария Захарова также подчеркнула, что Москва считает причиной обострения ситуации в Идлибе невыполнение Анкарой своих обязательств, отмечает RT.

Ранее сегодня президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган выступил с обвинениями в адрес России и сирийской армии, он утверждал, что они якобы наносят удары по мирным жителям в Идлибе, а не по террористам.

