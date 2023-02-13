Посол Келин заявил, что Британия готовится конфисковать российские активы
Великобритания намерена конфисковать замороженные российские активы. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
«Хорошо известно, что есть признание практически во всех западных странах, в том числе в Лондоне, что такие действия абсолютно незаконны, и что каких-либо законов на этот счет нет. Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести, этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.
Келин указал, что подобных случаев пока не зафиксировано, однако Британия готовит «законодательство, которое бы двигалось в этом направлении», пишет Ura.ru.
Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что страна прорабатывает с партнерами юридический процесс для того, чтобы направить замороженные активы РФ для финансирования восстановления Украины, напоминает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 347 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 805 / сут.
- СМИ: В новый пакет санкций ЕС хотят включить четыре российских банка
- Кадыров заявил о попытке отравления командира «Ахмата» Алаудинова
- Роскомнадзор запустил систему поиска запрещенного контента по видео
- Экс-глава ЦРУ заявил, что Россия создает условия для наступления в Донбассе
- В МИД заявили, что ожидают роста использования нацвалют в расчетах с Китаем
- Марочко: ВСУ сосредоточились на Купянском направлении для сдерживания ВС России
- Источник: На российских складах скопилось около миллиона нереализованных ноутбуков
- СМИ: Украина является ценой США для ослабления России
- СМИ: Россияне столкнулись с проблемами выдачи шенгенских виз из-за ботов
- СМИ: Артиллеристы в ЛНР поразили противника вблизи российских позиций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru