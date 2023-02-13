Посол Келин заявил, что Британия готовится конфисковать российские активы

«Хорошо известно, что есть признание практически во всех западных странах, в том числе в Лондоне, что такие действия абсолютно незаконны, и что каких-либо законов на этот счет нет. Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести, этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Келин указал, что подобных случаев пока не зафиксировано, однако Британия готовит «законодательство, которое бы двигалось в этом направлении», пишет Ura.ru.

Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что страна прорабатывает с партнерами юридический процесс для того, чтобы направить замороженные активы РФ для финансирования восстановления Украины, напоминает РЕН ТВ.

