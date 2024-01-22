Посол РФ подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе в Афганистане

Он указал, что на борту джета находились шесть человек, двое из них погибли. Дипломат также выразил глубочайшие соболезнования родным и близким.

Жирнов отметил, что уже встретился с доставленными в Кабул выжившими пассажирами.

«Надеемся, что в самое ближайшее время они благополучно вернутся на родину», - заключил российский посол.

Ранее в СМИ заявили, что самолёт перевозил супругов Анатолия и Анну Евсюковых. Женщину лечили в клинике в Патайе, но это не дало результатов. В итоге Анатолий принял решение вернуться в Россию, сообщает RT.