США введут новые санкции против газопровода «Северный поток - 2»

Два российских суда и одна компания, связанные с «Северным потоком - 2, попадут под санкции США, передает ТАСС.



Отмечается, что соответствующий доклад был передан Конгрессу. Санкции в отношении компании Transadria Ltd и ее судов планируются на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA, 2019 год).

Оператор проекта и «Газпром» объявили о завершении строительства «Северного потока – 2» в сентябре. Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сертификация и запуск газопровода «Северный поток-2» могут затянуться до весны, однако, по его мнению, ускорить этот процесс может холодная зима.





