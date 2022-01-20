Посол прокомментировал слухи об отдалении России и Казахстана

Посол Казахстана в России сообщил, что слухи об отдалении Нур-Султана и Москвы неверны, сообщает «РЕН ТВ».

Жители Казахстана потребовали лишить Назарбаева всех привилегий

Дипломат заявил, что Казахстан и Россия являются надежными союзниками и стратегическими партнерами. Власти Казахстана очень положительно относятся к русскому языку, заявил посол РИА Новости. Отмечается, что ущемления русского в стране не происходит.

Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил о завершении вывода контингентов Коллективных миротворческих сил организации с территории Казахстана. Подразделения в установленные сроки прибыли в места постоянной дислокации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Казахстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры