Посол прокомментировал слухи об отдалении России и Казахстана

Дипломат заявил, что Казахстан и Россия являются надежными союзниками и стратегическими партнерами. Власти Казахстана очень положительно относятся к русскому языку, заявил посол РИА Новости. Отмечается, что ущемления русского в стране не происходит.

Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил о завершении вывода контингентов Коллективных миротворческих сил организации с территории Казахстана. Подразделения в установленные сроки прибыли в места постоянной дислокации.

