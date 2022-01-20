Посол прокомментировал слухи об отдалении России и Казахстана
Посол Казахстана в России сообщил, что слухи об отдалении Нур-Султана и Москвы неверны, сообщает «РЕН ТВ».
Дипломат заявил, что Казахстан и Россия являются надежными союзниками и стратегическими партнерами. Власти Казахстана очень положительно относятся к русскому языку, заявил посол РИА Новости. Отмечается, что ущемления русского в стране не происходит.
Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил о завершении вывода контингентов Коллективных миротворческих сил организации с территории Казахстана. Подразделения в установленные сроки прибыли в места постоянной дислокации.
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