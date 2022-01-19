Жители Казахстана потребовали лишить Назарбаева всех привилегий

По мнению создателей петиции, набравшей около 2700 подписей, привилегии такого рода противоречат ценностям демократического общества. В ней также отмечается, что источники дохода семьи и остальных родственников первого президента весьма сомнительны и возможно имеют коррупционную составляющую. Как подчеркивается, всё это требует тщательного, независимого расследования, которому и мешает закон «О первом президенте».

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН заявил, что социально-экономическая система Казахстана, которая была выстроена при Назарбаеве, должна была рухнуть.

