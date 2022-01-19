Жители Казахстана потребовали лишить Назарбаева всех привилегий
В Казахстане в Сети появилась петиция с предложениями лишить всех привилегий Нурсултана Назарбаева и членов его семьи, которые были установлены ранее, в соответствии с законом «О первом президенте». По этому нормативному акту, Назарбаев получает статус лидера нации, ему и его близким гарантируется полная неприкосновенность. Их нельзя задержать, вызывать на допрос и заключать под стражу, имущество и банковские счета полностью неприкосновенны.
По мнению создателей петиции, набравшей около 2700 подписей, привилегии такого рода противоречат ценностям демократического общества. В ней также отмечается, что источники дохода семьи и остальных родственников первого президента весьма сомнительны и возможно имеют коррупционную составляющую. Как подчеркивается, всё это требует тщательного, независимого расследования, которому и мешает закон «О первом президенте».
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН заявил, что социально-экономическая система Казахстана, которая была выстроена при Назарбаеве, должна была рухнуть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru