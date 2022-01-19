Миротворцы ОДКБ полностью выведены из Казахстана

Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил о завершении вывода контингентов Коллективных миротворческих сил организации с территории Казахстана. Об этом говорится в Telegram-канале организации.

Зась также отметил, что потерь среди личного состава, вооружения и военной техники нет.

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Подразделения в установленные сроки прибыли в места постоянной дислокации.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение ввести в Казахстан коллективные миротворческие силы на фоне массовых протестов. Акции были спровоцированы двукратного роста цен на сжиженный газ в первые дни 2022 года. Они начались в Жанаозене и Актау, затем перекинулись на другие города. Протесту переросли в там мародерство, а боевики стали нападали на госучреждения и забирать оружие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОДКБКазахстан
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