СМИ: Самодельную взрывчатку нашли рядом с электростанцией в Германии
Несколько самодельных взрывных устройств (СВУ) были обнаружены рядом с трансформаторной подстанцией в Турнов-Прайлаке в федеральной земле Бранденбург в Германии. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.
Как отмечает издание, часть СВУ сработала. По данным полиции, «было зафиксировано возможное повреждение линии электропередачи», расположенной рядом с угольной электростанцией Йеншвальде. Отмечается, что угрозы для жителей нет.
Газета Märkische Allgemeine, в свою очередь, сообщила, что на месте были безврежены несколько «самодельных ракет» необычнойконструкции.
В заявлении оператора энергосети 50Hertz говорится о «попытке повреждения имущества» и «кратковременном перебое в работе линии». Указывается, что электроснабжение в районе уже восстановлено.
Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что возле трубопровода из Сербии в Венгрию, по которому поступает российский газ, обнаружили бомбу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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