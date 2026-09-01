СМИ: Самодельную взрывчатку нашли рядом с электростанцией в Германии

Как отмечает издание, часть СВУ сработала. По данным полиции, «было зафиксировано возможное повреждение линии электропередачи», расположенной рядом с угольной электростанцией Йеншвальде. Отмечается, что угрозы для жителей нет.

Газета Märkische Allgemeine, в свою очередь, сообщила, что на месте были безврежены несколько «самодельных ракет» необычнойконструкции.

В заявлении оператора энергосети 50Hertz говорится о «попытке повреждения имущества» и «кратковременном перебое в работе линии». Указывается, что электроснабжение в районе уже восстановлено.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что возле трубопровода из Сербии в Венгрию, по которому поступает российский газ, обнаружили бомбу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

