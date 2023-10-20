Посол Палестины: женщины и дети составляют 65% погибших в Газе

Большинство погибших в секторе Газа с начала эскалации конфликта - женщины и дети, заявил в беседе с ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

СМИ: ВС Израиля уничтожили православную церковь в Газе

Дипломат отметил, что жертвами обстрелов армии Израиля стали около четырех тысяч человек. 13 тысяч получили ранения.

Женщины и дети составляют 65% от общего числа жертв, подчеркнул он.

В Палестине в четверг сообщили об ударе израильской армии по лагерю беженцев на севере сектора Газа. Погибли по меньшей мере 18 человек, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИзраильСектор ГазаПалестина

Горячие новости

Все новости

партнеры