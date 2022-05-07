Посол Киева отреагировал на запрет украинских флагов в ФРГ 8 и 9 мая
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник считает, что запрет властями Германии украинских флагов 8 и 9 мая назвал «огромным скандалом» и «пощечиной украинскому народу», сообщает компания RND.
«Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной», — отметил киевский дипломат.
По его мнению, Берлин принял «катастрофическое политическое решение».
На 8 и 9 мая в Берлине официально санкционировано более 50 памятных мероприятий и демонстраций в память 77-й годовщины окончания войны.
Власти Германии запретили флаги и символику, а также ношение военной формы, кроме как ветеранам Великой Отечественной войны.
Уточняется, что 3,4 тыс. полицейских будут охранять порядок в Берлине.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что украинский посол в ФРГ под покровительством более сильных членов НАТО пробует руководство Германии на прочность и лояльность США, оскорбляя канцлера Германии Олафа Шольца.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 500 / сут.
Умерли
377 тыс.+132 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 649 / сут.
- Володин призывает руководство США к ответственности за военные преступления против России
- СК РФ возбудил уголовное дело из-за гибели людей при пожарах под Красноярском
- Посол Киева отреагировал на запрет украинских флагов в ФРГ 8 и 9 мая
- Все параллельно. В России прогнозируют несладкую жизнь кондитерам
- Старовойт успокоил курян по поводу услышанных выстрелов
- СМИ: Минпромторг объяснил, почему в списке параллельного импорта нет табака и алкоголя
- Из комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышла группа украинских националистов с белым флагом
- В Берлине предотвратили попытку теракта в отношении российских журналистов
- Прокуратура не подтвердила информацию о двоих детях, сгоревших в пожарах в Красноярском крае
- Прием, прием! Жители ЛНР и ДНР смогут звонить родным в России через отечественный код мобильной связи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru