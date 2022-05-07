Посол Киева отреагировал на запрет украинских флагов в ФРГ 8 и 9 мая

«Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной», — отметил киевский дипломат.

По его мнению, Берлин принял «катастрофическое политическое решение».

На 8 и 9 мая в Берлине официально санкционировано более 50 памятных мероприятий и демонстраций в память 77-й годовщины окончания войны.

Власти Германии запретили флаги и символику, а также ношение военной формы, кроме как ветеранам Великой Отечественной войны.

Уточняется, что 3,4 тыс. полицейских будут охранять порядок в Берлине.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что украинский посол в ФРГ под покровительством более сильных членов НАТО пробует руководство Германии на прочность и лояльность США, оскорбляя канцлера Германии Олафа Шольца.

