Посол Израиля в Москве сообщил о проведении наземной операции в секторе Газа

По его словам, в ходе неё армия обороны еврейского государства намерена решить все поставленные перед ней задачи, в том числе уничтожение всех структур палестинского движения «Хамаса» и освобождение заложников.

«Без использования, в том числе, наземной операции, это невозможно сделать», — добавил дипломат.

Ранее стало известно, что погибших в секторе Газа превысило 4 тысячи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

