Посол Израиля в Москве сообщил о проведении наземной операции в секторе Газа

В Израиле уже принято решение о начале наземной операции в секторе Газа. Об этом заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви, передает ТАСС.

«Не меньше года»: В Израиле готовятся к наземной операции в секторе Газа

По его словам, в ходе неё армия обороны еврейского государства намерена решить все поставленные перед ней задачи, в том числе уничтожение всех структур палестинского движения «Хамаса» и освобождение заложников.

«Без использования, в том числе, наземной операции, это невозможно сделать», — добавил дипломат.

Ранее стало известно, что погибших в секторе Газа превысило 4 тысячи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОперацияСектор ГазаРоссияПосолИзраиль

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