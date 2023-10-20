Посол Израиля в Москве сообщил о проведении наземной операции в секторе Газа
В Израиле уже принято решение о начале наземной операции в секторе Газа. Об этом заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви, передает ТАСС.
По его словам, в ходе неё армия обороны еврейского государства намерена решить все поставленные перед ней задачи, в том числе уничтожение всех структур палестинского движения «Хамаса» и освобождение заложников.
«Без использования, в том числе, наземной операции, это невозможно сделать», — добавил дипломат.
Ранее стало известно, что погибших в секторе Газа превысило 4 тысячи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru