Посол Израиля: Украина дважды проголосовала в ООН за антиизраильские резолюции

Ранее Четвертый комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил предложение Палестины о направлении в Гаагский суд запроса о правовом статусе «аннексии Израилем палестинской территории». Идею поддержали 98 стран, в том числе Украина. Кроме того, в конце октября Первый комитет ГА ООН одобрил считающуюся антииизраильской резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке». Украина также оказалась в числе проголосовавших за документ, отмечает телеканал «360».

«Крайне разочаровывает поддержка Украиной резолюции ООН, отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения международного суда», — написал посол Израиля на Украине Михаэль Бродский в соцсетях.

Дипломат добавил, что это не способствует доверию между Иерусалимом и Киевом.

Ранее Израиль отказался поставлять Украине вооружение, сославшись на «оперативные ограничения», напоминает Ura.ru. Как сообщали СМИ, Киев просит США оказать давление на Израиль, чтобы тот предоставил украинской стороне военную помощь.

