Посол Италии в РФ заявил о вакцинации против COVID-19 российской вакциной

Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил о вакцинации препаратом российского производства "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС.

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Посол рассказал о вакцинации во время онлайн-конференции "Важные исторические связи между Россией и Бари", прошедшей в понедельник 18 января. Терраччано подчеркнул, что не обнаружил побочных эффектов после прививки.

По словам дипломата, он в ближайшее время сдаст тест на уровень антител в организме.


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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ПосолИталияВакцинацияПандемия
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