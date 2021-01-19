Посол Италии в РФ заявил о вакцинации против COVID-19 российской вакциной
19 января 202100:27
Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил о вакцинации препаратом российского производства "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС.
Посол рассказал о вакцинации во время онлайн-конференции "Важные исторические связи между Россией и Бари", прошедшей в понедельник 18 января. Терраччано подчеркнул, что не обнаружил побочных эффектов после прививки.
По словам дипломата, он в ближайшее время сдаст тест на уровень антител в организме.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru