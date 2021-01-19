Посол Италии в РФ заявил о вакцинации против COVID-19 российской вакциной

Посол рассказал о вакцинации во время онлайн-конференции "Важные исторические связи между Россией и Бари", прошедшей в понедельник 18 января. Терраччано подчеркнул, что не обнаружил побочных эффектов после прививки.

По словам дипломата, он в ближайшее время сдаст тест на уровень антител в организме.



