Посол Антонов: заявление Пентагона о поставке ВСУ HIMARS вызывает обеспокоенность
Российский посол в США Анатолий Антонов отреагировал на заявление Вашингтона о поставках на Украину РСЗО HIMARS, сообщает RT.
По его словам, возможная поставка дальнобойных комплексов вызывает крайнюю обеспокоенность. Он считает, что заявление Минобороны США говорит о стремлении американских властей к дальнейшей эскалации.
«Неслучайно заявления чиновника прозвучали накануне очередной встречи США и их союзников по военной поддержке Украины», — отметил дипломат.
Напомним, замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что США будут передавать Украине развединформацию для нанесения точных ударов при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО), поставляемых Киеву Западом.
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