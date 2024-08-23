Посол Антонов: США знали о нападении ВСУ на Курскую область

Американские власти знали о планах Киева атаковать Курскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в США Анатолия Антонова.

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«Американцы знали, знают, и ничего без их ведома не происходит», — заявил дипломат. Он также указал, что Вашингтон может «по щелчку пальцев» остановить наступление в Курской области.

Ранее Антонов заявил, что новый пакет помощи США Киеву приведёт к новым жертвам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУУкраинаСШААнатолий Антонов

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