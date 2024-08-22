Руцкой: Решением ситуации с ВСУ в Курской области может стать их плотная блокада
Решением ситуации с Вооруженными силами Украины в Курской и Белгородской областях может стать плотная блокада противника, сообщил Daily Storm герой Советского Союза и бывший вице-президент России Александр Руцкой.
По его словам, Киев принял решение захватить часть территории России, чтобы «иметь своего рода "джокер" в колоде» при решении вопроса окончания боевых действий. Спасти положение можно отрезав украинской армии логистику поставок горюче-смазочных материалов, боеприпасов, а также боевой техники и артиллерии. Также Руцкой высказался за проведение массированных ударов авиацией и артиллерией РФ.
Ранее стало известно, что Киев намерен предстоящей осенью подготовиться для возможных переговоров с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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