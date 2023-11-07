Посол Антонов: попытки Вашингтона говорить с Россией с позиции силы обречены на провал

Попытки американских властей говорить с Россией с позиции силы изначально были обречены на провал, сообщается в Telegram российского посольства в США со ссылкой на главу миссии Анатолия Антонова.

Посол Антонов: США ведут фронтальное наступление на Россию

По его словам, ни о какой стабилизации российско-американских отношений говорить нельзя, пока такой подход не прекратится. Как указал дипломат, недружественные действия Америки встретят жесткий ответ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российско-американский диалог в настоящее время находится на нуле и даже ниже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:СШАРоссийское ПосольствоАнатолий Антонов

Горячие новости

Все новости

партнеры