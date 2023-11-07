Посол Антонов: попытки Вашингтона говорить с Россией с позиции силы обречены на провал
Попытки американских властей говорить с Россией с позиции силы изначально были обречены на провал, сообщается в Telegram российского посольства в США со ссылкой на главу миссии Анатолия Антонова.
По его словам, ни о какой стабилизации российско-американских отношений говорить нельзя, пока такой подход не прекратится. Как указал дипломат, недружественные действия Америки встретят жесткий ответ.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российско-американский диалог в настоящее время находится на нуле и даже ниже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru