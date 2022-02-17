«Посмешище»: американцы высмеяли Байдена после его обращения к россиянам

Читатели портала американского телеканала ABC News отреагировали на обращение к россиянам главы белого дома Джо Байдена, сообщает «РЕН ТВ».

Песков прокомментировал обращение Байдена к россиянам

Граждане США не поверили в искренность слов своего президента. Пользователь под ником Karl Summers назвал Байдена «посмешищем», так как считает, что глава государства «снова сел в лужу со свои плутовством».

«Чем больше Байден кричит "Волки, волки", тем глупее он выглядит. Просто возьми и признай, что совершил ошибку, так же как и в Афганистане», — написал Exposethemall.

Как считают читатели ресурса, американские власти намеренно раздувает ситуацию вокруг «вторжения» России на Украину, а Байден не может привести ни одного доказательства грядущего «нападения».

Напомним, днем ранее президент США обратился к россиянам. Это произошло в ходе его выступления к нации. Байден заявил: «Вы не наши враги». Также глава Белого дома заявил о готовности Вашингтона продолжать переговоры с Россией на высоком уровне.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссиянеСШАДжо Байден
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