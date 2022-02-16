Песков прокомментировал обращение Байдена к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в обращении президента США Джо Байдена к российскому народу «нет ничего предосудительного», сообщает РИА Новости.

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По его словам, можно приветствовать, что лидер одного из мощнейших государств думает о российском народе.

«Конечно, мы бы предпочли, не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы что-то там совершим, чего мы не собираемся совершать», - подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что речь Байдена импонировала бы ещё больше, если бы американский лидер призвал бы украинский народ никогда не стрелять друг в друга.

Ранее президент США Джо Байден обратился к гражданам России и заявил, что Соединённые Штаты не угрожают россиянам и не хотят дестабилизации в РФ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРоссиянеПрезидент СШАДжо Байден
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