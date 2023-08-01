Послов Дании и Швеции вызвали в МИД Индонезии из-за сожжений Корана

Официальный представитель ведомства Теуку Файзасия заявил, что таким образом индонезийские власти указали на недопущение осквернения священных символов.

«Этот инцидент нельзя трактовать только как свободу слова, потому что его последствия слишком велики. И отреагировала на него не только Индонезия, но и многие другие страны, которые высказали аналогичные мнения», - указал он.

Файзасия отметил, что представители Индонезии в Стокгольме и Копенгагене выступили с резким осуждением случаев сжигания Корана и рассчитываю на соответствующее наказание организаторов этих акций.

Ранее власти Ирака потребовали от шведского посла покинуть территорию страны в ответ на выдаваемые правительством Швеции разрешения на проведение акций с «сожжением Корана», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

