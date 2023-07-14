Захарова назвала сожжение Корана в Швеции проявлением «либеральной диктатуры»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала сожжение священной книги мусульман в Швеции «новой нормальностью либеральной диктатуры». Такое мнение дипломат высказала в своем Telegram-канале.

СМИ: В Швеции вместо Корана сожгли устав НАТО

Захарова напомнила, что Швеция ранее объявляла террористов на Северном Кавказе «борцами за свободу». Также Стокгольм оказывает поддержку украинскому режиму, отметила представитель МИД.

«Сожжение святых книг - еще одно проявление «новой нормальности» либеральной диктатуры», - полагает спикер внешнеполитического ведомства.

Инцидент с сожжением Корана в Стокгольме произошел 28 июня. Разрешение на проведение акции выдала полиция Швеции, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РелигияШвецияМария ЗахароваМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры