Захарова назвала сожжение Корана в Швеции проявлением «либеральной диктатуры»
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала сожжение священной книги мусульман в Швеции «новой нормальностью либеральной диктатуры». Такое мнение дипломат высказала в своем Telegram-канале.
Захарова напомнила, что Швеция ранее объявляла террористов на Северном Кавказе «борцами за свободу». Также Стокгольм оказывает поддержку украинскому режиму, отметила представитель МИД.
«Сожжение святых книг - еще одно проявление «новой нормальности» либеральной диктатуры», - полагает спикер внешнеполитического ведомства.
Инцидент с сожжением Корана в Стокгольме произошел 28 июня. Разрешение на проведение акции выдала полиция Швеции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- SHOT: арестован бывший вице-губернатор Рязанской области Греков
- Буданов заявил о проигранной в 2014 году информационной войне
- СМИ: у попавшего в реанимацию Ивана Краско начались галлюцинации
- Захарова назвала сожжение Корана в Швеции проявлением «либеральной диктатуры»
- VdF: Миру грозит дефицит апельсинового сока в 2023 году
- Кадыров сообщил о пленении солдат ВСУ на артемовском направлении
- Польша призвала Еврокомиссию запретить ввоз замороженной клубники с Украины
- Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона
- В Пхеньяне предупредили США об ответственности за ядерную эскалацию
- Суд отказал следствию в переводе мужа блогера Лерчек под домашний арест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru