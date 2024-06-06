ООН: Май 2024 года стал 12-м подряд месяцем с температурным рекордом
Температура на Земле стремительно повышается, а май 2024 года стал 12-м месяцем подряд, установившим температурный рекорд, говорится в докладе ООН «Индикаторы глобального изменения климата», сообщает газета Kronen Zeitung.
По оценкам экспертов, к 2028 году среднегодовая температура в мире с вероятностью 80% будет временами превышать отметку в 1,5 градуса.
Кроме того, климатологи обращают внимание на необходимость учитывать, что в последнее время особую роль в глобальном потеплении стало играть и такое природное явление как Эль-Ниньо.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сравнил изменение климата с угрозой ядерной войны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Диана Арбенина выпустит книгу дневников
- Роботизированный завод по выпуску автомобилей появится в Москве
- США провели второй учебный пуск МБР Minuteman III
- В России создадут искусственный интеллект, который сможет анализировать футболистов
- Минкульт РФ планирует внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений
- Экономист Бутырина предупредила россиян о подорожании водки и коньяка
- ООН: Май 2024 года стал 12-м подряд месяцем с температурным рекордом
- Гражданина Франции задержали в Москве по подозрению в сборе военных данных
- Байден: США против ударов американским оружием по Москве
- Отель Four Seasons и галерею «Модный сезон» в Москве передадут государству
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru