ООН: Май 2024 года стал 12-м подряд месяцем с температурным рекордом

По оценкам экспертов, к 2028 году среднегодовая температура в мире с вероятностью 80% будет временами превышать отметку в 1,5 градуса.

Кроме того, климатологи обращают внимание на необходимость учитывать, что в последнее время особую роль в глобальном потеплении стало играть и такое природное явление как Эль-Ниньо.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сравнил изменение климата с угрозой ядерной войны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

