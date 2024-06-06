ООН: Май 2024 года стал 12-м подряд месяцем с температурным рекордом

Температура на Земле стремительно повышается, а май 2024 года стал 12-м месяцем подряд, установившим температурный рекорд, говорится в докладе ООН «Индикаторы глобального изменения климата», сообщает газета Kronen Zeitung.

Климатолог назвала новый рекорд среднемировой температуры приговором человечеству

По оценкам экспертов, к 2028 году среднегодовая температура в мире с вероятностью 80% будет временами превышать отметку в 1,5 градуса.

Кроме того, климатологи обращают внимание на необходимость учитывать, что в последнее время особую роль в глобальном потеплении стало играть и такое природное явление как Эль-Ниньо.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сравнил изменение климата с угрозой ядерной войны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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