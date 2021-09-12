После выявления очага коронавируса в китайском Путяне ужесточили ограничения
После выявления вспышки COVID-19 китайские власти запретили населению города Путянь в провинции Фуцзянь на юго-востоке страны покидать его. Об этом пишет местная газета Global Times.
Уехать из Путяня возможно только при наличии отрицательного теста на коронавирус.
В городе закрыты кинотеатры, музеи и библиотеки. Рестораны принимают посетителей ограниченное время.
Ранее сообщалось, что в юго-западной провинции Фуцзянь выявили 20 новых случаев коронавируса: 19 из них - в Путяне.
Известно, что на территории материкового Китая зафиксировано 95 199 случаев COVID-19 с начала пандемии, от коронавируса умерли 4636 китайцев.
Китай сумел локализовать коронавирус благодаря жестким карантинным мерам. Новая вспышка, начавшаяся в середине июля в международном аэропорту Нанкина, распространилась на территорию отдельных городов и провинций.
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